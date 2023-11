Lenny Kravitz a Umbria Jazz il 13 luglio

Lenny Kravitz si esibirà a Umbria Jazz, a Perugia, il prossimo 13 luglio. Lo annunciano gli organizzatori, sottolineando che Kravitz torna finalmente in Italia dopo una lunga assenza.

Artista senza tempo - spiega una nota di UJ - icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d'oltreoceano, Lenny Kravitz torna live con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, dodicesimo studio album del cantante. Un disco esplosivo, romantico, d'ispirazione. La maestria di Kravitz nel rock 'n roll dal soul profondo è un fatto consolidato da tempo. In quanto forza creativa implacabile - musicista, scrittore, produttore, attore, autore, designer - continua a essere una presenza dinamica globale attraverso la musica, l'arte e la cultura.

Nell'album, il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista risuona poiché ha scritto e suonato lui stesso la maggior parte degli strumenti, con il chitarrista di lunga data Craig Ross.

In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro Grammy Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato premiato dal Cfda con il "Fashion Icon Award" ed è stato anche selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo innegabile ruolo d'icona di stile e di musica.

Io concerto è in programma all'Arena Santa Giuliana alle 21.00.

Prevendita Virgin radio: da lunedì 4 dicembre ore 10.00 a mercoledì 6 dicembre ore 9.00 su https://www.virginradio.it/ General sale: mercoledì 6 dicembre ore 11.00.



