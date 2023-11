Prisco, sul Pnrr messo a tacere i profeti di sventura

"Con il risultato positivo di martedì abbiamo messo a tacere definitivamente i profeti di sventura che di volta in volta sembrano scommettere sul fallimento dell'Italia. Aver ottenuto , unici in Ue, il via libera alla quarta rata del Pnrr è un successo prima di tutto per gli italiani, che arrivano ad ottenere, nel corso del 2023, 102 miliardi di euro": è quanto afferma il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco. "Con la rimodulazione del Piano annunciata giorni fa dal presidente Meloni ed illustrata in cabina di regia dal ministro Fitto, si aggiungono ulteriori 21 milioni di euro, risorse che, aggiunte alla manovra, saranno destinate alla crescita" prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia.

"Ad Anci e Upi sono arrivate le rassicurazioni del Governo sui progetti definanziati dal Pnrr: sul punto il ministro Fitto ha infatti garantito che saranno finanziati con fondi nazionali" ha concluso Prisco.



