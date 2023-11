Dalla Provincia di Terni mappe di resilienza territoriale

La Provincia di Terni è l'unico ente italiano ad avere sviluppato mappe di resilienza territoriale che coprono l'intero territorio provinciale e permettono una "più capillare" azione di analisi e pianificazione in materia di disastri. E' quanto reso noto dall'amministrazione provinciale nel corso dell'evento finale del progetto europeo "Links - Rafforzare i legami tra tecnologie e società per una resilienza europea ai disastri".

L'iniziativa riservata ai Comuni e agli altri soggetti interessati ai temi di protezione civile, si è svolta nella sala del Consiglio provinciale ed è stata aperta dalla presidente della Provincia Laura Pernazza. Questa ha sottolineato l'importanza dell'ente nell'ambito di un sistema "efficace e moderno" di protezione civile in caso di emergenza ed ha ringraziato gli uffici e tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita dell'importante progetto calato nel contesto europeo.

Sempre la presidente Pernazza - si legge in un comunicato della Provincia - ha rimarcato infine il ruolo di partnership in Links e la sua "fondamentale funzione di raccordo territoriale, anche per fronteggiare le emergenze".

L'amministrazione ha presentato il "Piano d'emergenza familiare H72". Si tratta di un complesso di documenti pratici da utilizzarsi in famiglia per prepararsi ad affrontare qualsiasi emergenza. Le schede H72, realizzate sulla base del progetto Links, sono compilabili in autonomia dai cittadini - si sottolinea ancora nella nota - e permettono il raggiungimento di una maggiore capacità di auto protezione in caso di necessità.





