Commerciante aveva quasi mezzo chilo di hascisc e marijuana

Oltre 4 etti e mezzo di marijuana e quasi 30 grammi di hascisc sono stati trovati dalla polizia durante una perquisizione nell'abitazione di uomo e nell'esercizio commerciale da lui gestito. Si tratta di un quarantatreenne che è stato arrestato, a Foligno, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dagli investigatori del locale commissariato, al termine di un mirato servizio di polizia giudiziaria.

L'attenzione dei poliziotti sulle attività dell'uomo era stata sollecitata da alcune segnalazioni dei residenti, che avevano notato movimenti sospetti.

Gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento che, in breve tempo, ha fornito riscontro alle segnalazioni.

Gli investigatori hanno infatti rilevato alcuni episodi di cessione di hascisc ed hanno quindi provveduto a fermare e a sottoporre a controllo i relativi clienti.

Subito dopo sono stati perquisiti sia l'esercizio commerciale sia l'abitazione del quarantatreenne. L'attività di ricerca ha consentito di rinvenire e sequestrare la droga. In parte si trattava di sostanza già frazionata e confezionata in bustine pronte per essere cedute. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno anche sequestrato un bilancino di precisione ed altro materiale utile alla preparazione delle singole dosi.

Su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Spoleto, l'uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa di essere processato per direttissima.

La polizia di Stato ribadisce - in una sua nota - "l'importanza della collaborazione dei cittadini, che ancora una volta, attraverso puntuali segnalazioni, hanno fornito un impulso fondamentale alla successiva attività investigativa".





