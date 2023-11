Affidato progetto per il complesso San Francesco di Norcia

Sono stati affidati dall'Ufficio speciale ricostruzione Umbria i servizi di progettazione per l'intervento di miglioramento sismico e restauro del complesso monumentale San Francesco di Norcia di proprietà dell'azienda pubblica servizi.

Il complesso polivalente, costituito dalla ex chiesa e dall'ex convento di San Francesco, è una delle numerose testimonianze dell'attività dei francescani sul territorio nursino e, prima del sisma del 2016, essendo sede della biblioteca, dell'archivio storico comunale, dell'auditorium e di una sala convegni, costituiva il polo culturale della città ospitando numerose iniziative di carattere culturale, didattico oltre che turistico.

"Questo ennesimo affidamento dei lavori da parte del nostro Usr è un ulteriore passo avanti verso la ricostruzione materiale e immateriale nell'area colpita dal sisma" ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. "Il complesso monumentale San Francesco a Norcia, infatti - ha aggiunto -, non solo ha un grande valore artistico, ma porta con sé, per le varie funzioni che ha svolto come centro culturale cittadino, anche un forte valore sociale".



