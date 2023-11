A scuola di ecologia con Gesenu, parlando di ambiente e raccolta differenziata attraverso il format del telegiornale. Il progetto di didattica ambientale pensato dai Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Torgiano, Todi e Gesenu propone alle scuole del territorio la possibilità di affrontare il tema ambientale con gli strumenti propri del giornalismo e dell'informazione, in modo nuovo e divertente.

Prerogativa dell'azienda è infatti quella di spiegare a tutti, e con trasparenza, i processi propri dell'economia circolare e dello smaltimento dei rifiuti Il progetto didattico "Econews" presentato in un incontro on-line, è stato pensato come un vero e proprio telegiornale, nato con lo scopo di promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l'apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti, per rendere ancora più consapevoli gli studenti dell'importanza di un'economia di tipo circolare ed ecosostenibile.

La forma ed i contenuti verranno diversificati in due percorsi in base all'ordine e grado scolastico.

Per le scuole dell'infanzia è stato pensato un incontro on-line chiamato "Gigi Tg", durante il quale la mascotte racconterà ai bambini storie divertenti sul riciclo e la raccolta differenziata, oltre a curiosità dal mondo dei rifiuti.

I bambini potranno interagire con il personaggio.

Per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado invece l'incontro on-line avverrà con un comunicatore ambientale che racconterà ai ragazzi varie curiosità dal mondo dei rifiuti e notizie di attualità legate all'ambiente. Inoltre, con l'aiuto degli inviati speciali, verranno fatti approfondimenti anche divertenti su alcuni dei principali argomenti del riciclo e del mondo dell'ecologia.

Al termine dell'incontro gli studenti che lo desiderano potranno cimentarsi anche nel ruolo di ecoreporter realizzando un video, un'intervista, un disegno o un breve racconto. I migliori elaborati verranno premiati.

Per partecipare al progetto, le scuole dovranno inviare il modulo di adesione scaricabile dal sito www.gesenu.it entro il 5 dicembre.



