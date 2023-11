Voluto da Silvia Fornari lo sportello antiviolenza a Narni

E' stato voluto dalla professoressa Silvia Fornari, sociologa e coordinatrice dello sportello antiviolenza dell'Università degli Studi di Perugia il servizio dedicato alla prevenzione della violenza di genere recentemente aperto presso i locali che a Narni ospitano il corso di laurea in scienze per l'investigazione e la sicurezza".

"Abbiamo riscontrato un aumento di interesse verso questi sportelli" ha recentemente sottolineato.

Fornari ha poi spiegato che spesso le giovani "non riescono a riconoscere quello che hanno subito".

La docente è tra l'altro membro del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei luoghi di lavoro e contro le discriminazioni. È stata giudice onorario presso il tribunale per i Minori dell'Umbria per dodici anni. È poi fondatrice e coordinatrice dell'Osservatorio regionale affido familiare.



