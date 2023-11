Tesei, ricostruzione post sisma sia anche immateriale

"Una ricostruzione materiale e immateriale è quanto abbiamo iniziato e perseguiamo con grande determinazione": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo al convegno "Meraviglie dell'Appennino centrale" che si è svolto al Digipass di Norcia in tema di riparazione sociale ed economica e di valorizzazione dei borghi dell'Appennino colpiti dal terremoto.

L'iniziativa, promossa dalla Struttura commissariale, ha riunito istituzioni, mondo accademico, imprenditoriale e del terzo settore. Il convegno di Norcia è stato il secondo appuntamento, dopo quello tenuto a Camerino e rappresenta una nuova tappa in un più ampio processo di collaborazione interregionale. Hanno partecipato il commissario al sisma 2016 Guido Castelli, la presidente Tesei, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta; l'assessore alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti e il sindaco di Norcia facente funzione, Giuliano Boccanera.

Tesei ha parlato anche di ricostruzione "all'avanguardia, come quella in particolar modo che riguarda Castelluccio".

"Oltre alla ricostruzione, che abbiamo il dovere di realizzare, c'è l'assoluta necessità di curare la vitalità sociale ed economica di queste bellissime comunità, che potrebbero essere oggetto di attenzioni da parte di investitori e anche di grandi fondi internazionali", ha sottolineato invece Castelli.

Agabiti ha evidenziato come "le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di investire risorse per la rigenerazione del territorio, che partendo dalla rigenerazione urbana, si intreccia con le direttrici culturali, economiche e sociali".

"I Comuni del cratere - ha sostenuto Squarta - non hanno bisogno soltanto di spazi fisici rapidamente riconsegnati alle proprie comunità, c'è bisogno di dare un'energia nuova alle specificità di ogni territorio".



