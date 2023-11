Affetta grave malattia continua lavoro, nominata cavaliere

Pur colpita da una "importante malattia che ha reso e rende necessarie cure particolarmente invasive", la responsabile dell'ufficio tecnico dell'Adisu Elena Chessa "ha continuato ad assicurare tutto il proprio qualificato impegno" e per questo le è stato conferito il titolo di cavaliere. Che le sarà materialmente consegnato nel corso di una cerimonia in programma il 29 novembre in prefettura.

A chiedere il riconoscimento è stata l'allora direttrice Maria Trani secondo la quale il "qualificato impegno" dell'ingegner Chessa per "redigere sia nella fase di progettazione sia nella fase di realizzazione (in quanto Responsabile di una struttura organizzativa tecnica) progetti di riqualificazione di strutture immobiliari gestite dall'Agenzia finalizzate ad offrire alloggi-mense e altri servizi agli studenti universitari". "Senza l'apporto del suo impegno e della sua dedizione al lavoro sarebbe stato molto difficile perseguire" ha aggiunto.

"Un progetto che si è concluso e ha portato l'Adisu a ottenere un finanziamento di 30 milioni di euro" ha sottolineato con l'ANSA la neo cavaliere. "Sono particolarmente contenta - ha aggiunto - perché se il lavoro non fosse approdato a risultati concreti il riconoscimento non avrebbe avuto lo stesso significato".

Oltre che dell'ufficio tecnico, Elena Chessa è responsabile anche del settore prevenzione dell'Adisu.



