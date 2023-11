Una rete territoriale contro la violenza sulle donne

È stato firmato oggi a Palazzo dei Priori il protocollo d'intesa che dà vita a una rete interistituzionale per prevenire e contrastare la violenza di genere nella Zona sociale numero 2, comprendente i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano. La costituzione di una prima rete territoriale, strumento previsto dalla legge regionale 14 del 25 novembre 2016 ("Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini"), risale al 2020 e, con l'intento di rinnovare e implementare quella esperienza, i rapporti di collaborazione sono stati fortemente ampliati.

La rete antiviolenza, quindi, oggi include una molteplicità di soggetti - spiega il Comune in una nota - tra cui enti territoriali, organi giudiziari, forze di polizia, soggetti del privato sociale, ordini professionali, il mondo della scuola e della sanità pubblica, per un totale di 21 firmatari, incluso il Comune di Perugia come capofila della Zona sociale 2. Queste le realtà coinvolte: Prefettura, Questura, Comando provinciale carabinieri Perugia, Corte d'Appello di Perugia, Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, Tribunale di Perugia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Tribunale per i minorenni dell'Umbria, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Umbria, Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, Consigliera di parità della Regione Umbria, Consigliera di parità della Provincia di Perugia, Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, Azienda ospedaliera di Perugia, Azienda Usl Umbria 1, Ordine degli assistenti sociali della Regione Umbria, Ordine degli psicologi della Regione Umbria, Ordine degli avvocati di Perugia, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia, Associazione "Libera…Mente Donna" Ets.

L'obiettivo della rete è rendere sempre più coerente, integrato e costante l'intervento di tutti gli attori della comunità territoriale per assicurare effettivi percorsi di uscita dalla violenza e di protezione alle donne e ai loro figli.



