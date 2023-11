Toto, Veronica Swift e Raye i primi nomi per Umbria jazz '24

I Toto, Veronica Swift e Raye, una delle artiste più seguite in streaming al mondo, con oltre 3 miliardi di ascolti, sono i primi nomi annunciati da Umbria jazz per l'edizione 2024 in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio.

Ad annunciarli gli organizzatori.

Il 14 luglio esordio al festival per Raye che nel Regno Unito ha all'attivo cinque dischi di platino, quattro d'oro e quattro d'argento, oltre a molteplici riconoscimenti internazionali. È anche indiscutibilmente una delle più importanti autrici avendo scritto brani per artisti del calibro di John Legend, Ellie Goulding, Khalid, David Guetta, Diplo e Beyoncé.

I Toto, in programma il 17 luglio, sono una delle band di maggior successo di vendita nel mondo sia a livello di tour che di album (28, con oltre 40 milioni di copie).

Il 20 luglio tornano a Uj Nile Rodgers & ChicC in esclusiva italiana, e Veronica Swift.

Nile Rodgers è l'iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni '70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori tutt'ora memorabili. Come co-fondatore di Chic, Rodgers è stato pioniere di un linguaggio musicale che ha generato successi da top chart come "Le Freak", il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records.

Torna a Uj, dopo l'esordio del 2019, Veronica Swift che presenta il suo album omonimo uscito nel 2023, che segue "Confessions" (2019) e "This Bitter Earth" (2021). In questo ultimo lavoro l'artista amplia il suo repertorio ancorato al jazz più classico esplorando l'opera francese e italiana, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, l'industrial rock, il funk e il vaudeville, dimostrando di essere una delle voci più versatili degli ultimi anni.

I biglietti per i concerti di Raye del 14 luglio e Nile Rodgers & Chic e Veronica Swift del 20 luglio saranno disponibili dalle 11 di giovedì 30 novembre. I biglietti del concerto dei Toto del 17 luglio dalle 10 di mercoledì 29 novembre.



