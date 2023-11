A Orvieto le riprese della seconda stagione di 'Sono Lillo'

Sono state presentate in conferenza stampa le anticipazioni di "Sono Lillo 2", la serie tv prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video di cui in questa settimana a Orvieto si concluderanno le riprese.

Il secondo episodio è ambientato proprio nella città del Duomo.

Presenti i protagonisti principali, Lillo Petrolo e Sara Lazzaro, il regista Eros Puglielli, il produttore esecutivo di Lucky Red, Tommaso Arrighi, l'organizzatore Nicolò Forte, e il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. "Per noi - ha detto Tardani - è diventato ormai un appuntamento tradizionale ospitare in questo periodo dell'anno le produzioni di Lucky Red con cui si è avviato in questi anni un percorso di collaborazione che ha visto il coinvolgimento del fondatore Andrea Occhipinti anche nel comitato scientifico per la candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025". "Crediamo molto nelle potenzialità di questo settore non solo dal punto di vista della promozione della città, ma anche per l'indotto che è possibile generare", ha aggiunto la sindaca.

"Rispetto alla prima serie - ha spiegato Petrolo - la seconda ha un'atmosfera più fantasy e favolistica e Orvieto, con i suoi luoghi affascinanti ed evocativi, è perfetta come ambientazione da fiaba".

"La prima stagione è stata in qualche modo inaspettata - ha affermato Puglielli - perché pensare a una serie che avesse come fulcro Posaman, come dice Lillo, sarebbe durata 15 secondi. Ora c'è un inaspettato 2.0 perché questa seconda stagione è un ulteriore rivoluzione rispetto alla prima". Nel cast della seconda stagione tante conferme dei personaggi della prima serie tra cui Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado Guzzanti e Marzo Marzocca.



