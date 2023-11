Primi piccoli disagi per il freddo intenso in Umbria. I vigili del fuoco di Gaifana sono infatti intervenuti in località Val di Ranco monte Cucco nel comune di Sigillo per recuperare diverse auto rimaste bloccate sulla sede stradale per il ghiaccio.

La strada di acceso a Val di Ranco è stata momentaneamente chiusa fino al ripristino da parte della provincia, delle condizioni di sicurezza della sede stradale.



