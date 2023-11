Bori, accogliamo aperture per alleanza unitaria in Umbria

"Dopo il weekend che ha visto a Perugia i leader nazionali di gran parte delle forze alternative alle destre, accogliamo con slancio ed entusiasmo le aperture avvenute in vista della costruzione di un'alleanza unitaria per gli appuntamenti delle amministrative e delle regionali, a partire da temi e programmi concreti": così il segretario regionale del Partito democratico dell'Umbria, Tommaso Bori, in merito all'appello lanciato da Nicola Fratoianni (Si) al quale hanno risposto la segretaria nazionale Pd, Elly Schlein, e il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte.

"L'appello del segretario di Si Fratoianni, al quale vanno le congratulazioni per la rielezione, subito raccolto dalla segretaria Schlein e dal presidente Conte - dice Bori - aprono un capitolo positivo per la stagione che ci aspetta. Una coalizione politica strutturata e strutturale, non un mero cartello elettorale, sarà imprescindibile per l'Umbria, dove saranno rinnovati i sindaci e i consigli comunali dei due terzi dei comuni e pochi mesi dopo la Regione. Il metodo dell'unità e della condivisione è quello giusto, a livello regionale stiamo portando avanti quotidianamente, dai lavori del Consiglio regionale fino alle attività territoriali. L'ultima iniziativa di questi è la mobilitazione sanitaria, che ci porterà in tutti i territori per verificare lo stato dell'arte del servizio sanitario pubblico e si concluderà con una manifestazione di piazza insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA