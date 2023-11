Una stanza per vittime violenza in caserma carabinieri Spoleto

"Una stanza tutta per sé" riservata a donne e minori che sporgono denuncia per le violenze subite è stata inaugurata nella caserma della compagnia carabinieri di Spoleto in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella caserma della compagnia carabinieri di Spoleto. È frutto di un progetto del Soroptimist concretizzato grazie ad un accordo siglato con il comando generale dell'Arma.

"Da allora sono state realizzate 241 stanze in tutta Italia", ha sottolineato all'inaugurazione Maria Cristina Zappelli, presidente del club Valle Umbra, annunciando che la prossima inaugurazione si terrà al commissariato di Foligno.

Le stanze, realizzate in caserme, questure e commissariati, sono "luoghi protetti e dedicati all'ascolto di donne e minori che hanno deciso di denunciare violenza, maltrattamenti e stalking". A rappresentare il Soroptimist c'era anche la presidente nazionale Giovanna Guercio. "L'obiettivo - è stato evidenziato - è rendere meno traumatica la deposizione con una accoglienza attraverso l'Arma, che è ben preparata".

Molto partecipata l'inaugurazione della nuova stanza ricavata nella caserma di Spoleto. Presenti il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Sergio Molinari, il capitano Teresa Messore, comandante della compagnia, e il tenente colonnello Marco Sivori. Presenti anche l'arcivescovo Renato Boccardo, che ha benedetto il nuovo ambiente, Alessandro Tana, sostituto procuratore della Repubblica, il sindaco Andrea Sisti e Dario Pompili, presidente della Fondazione Carispo che ha contribuito a sostenere il progetto.

"Questo è un traguardo per noi importante - ha spiegato il colonnello Molinari - che però non costituisce un punto di arrivo ma solo una tappa sul percorso".

Il comandante provinciale dei carabinieri ha evidenziato quindi l'importanza "del lavorare in chiave preventiva, lottando per il contrasto alla violenza e discriminazione".



