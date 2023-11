Tajani, tregua che continua in Palestina è buona notizia

"La buona notizia è che continua la tregua e che si continuano a scambiare prigionieri. Questo è un fatto positivo": il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato così gli ultimi sviluppi in Medio oriente. Lo ha fatto parlando con i giornalisti oggi al congresso provinciale di Forza Italia a Perugia e riferendosi alla situazione in Medio Oriente. "Stanno entrando decine e decine di camion con materiale umanitario per alleviare le sofferenze della popolazione civile e abbiamo buone notizie per la realizzazione di un ospedale da campo militare italiano" ha proseguito.

"La nostra nave ospedale Vulcano è a largo di Gaza - ha annunciato ancora Tajani - e l'Italia è pronta a fare tutto ciò che serve per aiutare i feriti, fermo restando il diritto di Israele di difendersi da Hamas e quindi di distruggere le basi operative da dove sono partiti, fino all'inizio della tregua, i missili contro la popolazione civile di Israele. Detto questo però Israele deve utilizzare nella reazione, sia pur legittima, grande attenzione, perché un conto è colpire le basi di Hamas un conto è la morte di tanti civili. Questo è quello che noi abbiamo detto a Israele, che è un Paese amico, il nostro obiettivo è di avere due popoli e due stati. Certamente non riconosceremo unilateralmente la Palestina, vogliamo che ci sia una operazione seria, condivisa, perché dobbiamo far si che Israele riconosca la Palestina e la Palestina riconosca Israele". "Forzature che rischiano di peggiorare la situazione non hanno alcun senso" ha concluso Tajani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA