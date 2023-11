Tajani, illuminiamo di arancione la Farnesina

"Questa sera al ministero degli Esteri accenderemo di arancione tutta la facciata del palazzo della Farnesina e dedicheremo ufficialmente a Giulia, vittima e simbolo di donne che vengono uccise soltanto per egoismo e per togliere loro la libertà, borse di studio per ragazze straniere": lo ha affermato il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Perugia per partecipare al congresso provinciale del movimento.

"Dobbiamo dare un segnale soprattutto ai giovani e far capire che non ci sono persone di serie A e persone di serie B", ha proseguito. "Tutti devono essere rispettati - ha detto Tajani ai giornalisti - e se noi pensiamo che una donna possa stare al fianco di un uomo con le manette commettiamo un grave errore. Si sta vicini ad una persona con amore, con il cuore e con la testa e dobbiamo insegnarlo ai nostri figli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA