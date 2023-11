Tajani annuncia 108 mila iscritti per Forza Italia

"Stiamo lavorando per rafforzare il nostro movimento politico e per aprire le porte al maggior numero possibile di cittadini del nostro Paese. Abbiamo ampiamente superato quota 100 mila iscritti, 108 mila sono i dati di eri sera. Questo significa che c'è grande interesse nei nostri confronti": lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al congresso provinciale di Perugia. "Un partito democratico - ha aggiunto - deve eleggere la propria classe dirigente. Oggi e domani ci sono i primi congressi provinciali che andranno avanti fino al mese di febbraio, quando poi, il 23 e il 24, ci sarà il congresso nazionale per eleggere il nuovo segretario e la nuova classe dirigente, sempre nel solco dei valori e delle idee del nostro leader Silvio Berlusconi".



