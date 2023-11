Studentessa subì violenza e ora dedica tesi al tema

Vittima lei stessa di violenza, Silvia Palma ha scelto di affrontare il tema, in senso generale, nella tesi con la quale si laureerà in scienze per l'investigazioni all'Università degli Studi di Perugia.

Nell'ambito del corso che si tiene a Narni.

Un'esperienza che la trentaseienne che vive a Perugia ha raccontato nel seminario la Speranza in un tunnel dedicato proprio alla violenza di genere. Il titolo è anche quello di un progetto promosso da Palma, così come l'incontro, per il quale è stata allestita nei locali universitari di palazzo Sacripanti, in piazza Galeotto Marzio, una mostra con i disegni dell'artista Mauro Laurenti.

La tesi riguarderà la violenza di genere, in particolare, il percorso post traumatico da stress, dovuta alla violenza di genere subita dalle donne. "Per me c'è stata una vera e propria rinascita" ha spiegato Palma parlando con l'ANSA dell'esperienza universitaria. "Nel corso delle nostre chiacchierate per la tesi con la relatrice Marina Dobosz - ha aggiunto - è nata l'idea di far fare delle opere per riconoscere attraverso di esse i primi tratti distintivi della violenza di genere e soprattutto dare indicazioni a chi rivolgersi quando ci si ritrova in certe situazioni. L'obiettivo è di dare speranza".

La studentessa si è detta particolarmente soddisfatta per la "presenza di tanti giovani" al seminario all'auditorium San Domenico di Narni. "Hanno potuto ascoltare la mia esperienza e trarre - ha sottolineato - uno stimolo a non avere paura di raccontare la propria storia". Ha quindi ringraziato le professoresse Dobosz e Isabella Corvino "per il supporto" ricevuto.



