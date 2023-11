Sportello contro la violenza genere in sede Narni Università

Ora anche la sede di Narni dell'Università degli Studi di Perugia ha uno sportello contro la violenza di genere. E' stato inaugurato in occasione del seminario "La speranza in un tunnel" tenuto nell'ambito del corso di laurea in scienze per l'investigazione e la sicurezza" coordinato dalle professoresse Isabella Corvino e Marina Dobosz.

Lo sportello è stato aperto nell'ambito dell'accordo quadro tra l'Ateneo e le associazioni "Libera… mente donna", "Libertas Margot", "Omphalos Lgbti", "Forum donne Amelia", "Terni donne", che operano in Umbria in difesa e tutela contro ogni forma di violenza o discriminazione nei confronti delle donne e degli uomini. Prevede un servizio di ascolto settimanale telefonico, ogni giovedì dalle 15 alle 18.

Tra le partecipanti al seminario anche Rosita Garzi, che oltre ad essere docente è anche consigliere per le pari opportunità della regione Umbria. Con lei docenti, artisti, giornalisti e terzo settore.

"Riconoscere i segnali è difficile, lo si capisce anche dalle testimonianze di genitori e amici di vittime e violenti, non si vuole riconoscere la pericolosità degli individui alle volte" ha detto la professoressa Corvino parlando della violenza di genere. "Le pene detentive e la protezione concessa in alcune casistiche - ha aggiunto - sembrano non efficaci. Ragazzi e ragazze hanno bisogno di confrontarsi con la complessità dei temi evitando di comporre scenari di vittime colpevolizzate per la loro incapacità di riconoscere i rischi e mostri che vivono momentanee infermità mentali. Il processo educativo di lungo periodo è la risposta che non negherà la violenza ma ci aiuterà a conoscere e a prevenire".



