Sindaco Foligno riceve viceministro della Macedonia del Nord

Sono stati ricevuti dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il viceministro dell'istruzione e della scienza della repubblica della Macedonia del Nord, Agim Nuhiu, e l'ambasciatore a Roma, Vesel Memedi. Il Comune ha sottolineato che la visita, su invito dell'associazione 'Ilirida', ha rappresentato un'occasione per conoscere la comunità albanese e macedone, presenti nella città umbra dove da molto tempo viene insegnato ai bambini e ragazzi, da tanti anni in Italia, la lingua albanese "per non perdere contatto con le loro origini".

Nel corso dell'incontro, nella sala del Consiglio comunale - è detto in una nota del Comune -, il sindaco Zuccarini ha sottolineato che le comunità macedone e albanese "si sono perfettamente integrate, lavorano e rappresentano un valore in più per Foligno". "E' giusto preservare le radici che non vanno mai dimenticate" ha aggiunto.

Agli ospiti sono stati donati il gonfaloncino ricamato della città e la copia della prima pagina della Divina commedia, stampata proprio a Foligno nel 1472 per la prima volta. Erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Schiarea, i consiglieri Riccardo Polli, Marco De Felicis e Mario Gammarota e i rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato la giornata.



