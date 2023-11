Per Conte dal Governo 'manovra e azioni senza visione'

"Si fa una manovra e si fanno azioni politiche senza visione con un continuo rincorrere emergenze. C'è invece da fare un cammino politico con coraggio, determinazione e soprattutto visione": lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dal palco di Perugia rivolgendosi agli iscritti umbri presenti all'assemblea regionale del M5s Umbria. "Questo è un governo che si muove a spot elettorali - ha affermato - ma dal centrodestra ora non possono riconoscere che il governo sta cambiando idea. Invece sono arrivati al punto di rimuovere le promesse che hanno fatto come quella di uscire dall'Europa".

"Inoltre - ha proseguito Conte - quell'attrice dello spot contro le accise sulla benzina, che erano state definite una rapina dello Stato, è ora presidente del consiglio, la stessa che le ha poi fatte aumentare". "Questo è un governo che non ha visione ma è solo fatto di spot e chiacchiere elettorali" ha concluso Conte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA