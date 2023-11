Corteo Perugia chiede cambiamento nelle case contro la violenza

Dopo la rabbia e il dolore per il femminicidio di Giulia Cecchettin ora "occorre innescare un cambiamento nelle nostre case, nelle nostre istituzioni, nella nostra società". A chiederlo sono state le organizzazioni, una quarantina, che a Perugia hanno dato vita al corteo "Mariposas, libere di volare", mobilitazione in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne partita da piazza del Bacio. Ad animarla anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Il primo incontro e la prima stretta di mano in piazza dopo l'invito che era arrivato da Fratoianni per una mobilitazione comune delle opposizioni.

Oltre 40 associazioni si sono incontrate con il coordinamento dell'associazione C.A.P. 06124 Aps in collaborazione con Udi Perugia - Unione donne in Italia.

Dopo il presidio in piazza del Bacio il corteo si è diretto verso il parco della Verbanella fino all'arrivo in Piazza Birago per gli interventi delle associazioni aderenti con performance e dibattiti.



