Conte, possiamo lavorare a progetto alternativo per l'Umbria

"Abbiamo tempo per lavorare ad un progetto alternativo e anche alla luce dei fallimenti che sta accumulando il governo della Regione in carica. C'è quindi la possibilità di costruire una alternativa seria e un progetto credibile a misura sempre dei cittadini umbri senza cartelli elettorali ma con obiettivi chiari, precisi, mirati e concreti": lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, all'assemblea regionale a Perugia.

Conte si è poi soffermato sui criteri per la selezione dei candidati alle prossime elezioni. "Il problema dei candidati il Movimento non se lo pone - ha detto - perché c'è prima quello dei programmi e quindi dei temi ed obiettivi. Solo dopo e sulla base di questi si va a lavorare per gli interpreti migliori per realizzare quei programmi. È sbagliato quindi porci oggi il tema dei candidati, questo lo lasciamo fare a chi fa cartelli elettorali e a chi deve prendere candidati in base all'appeal che hanno agli occhi dei cittadini sulla base dei sondaggi. A noi interessano interpreti rigorosi e seri dei progetti che andiamo a costruire".



