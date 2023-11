Conte, portiamo a 1.200 euro reddito di libertà per le donne

"Portiamo a 1.200 euro quel reddito di libertà per le donne che abbiamo proposto con il nostro emendamento in questa legge di bilancio. Giorgia Meloni deve darci una risposta": lo ha affermato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine del suo intervento all'assemblea regionale del M5S Umbria in corso a Perugia. "Le donne che subiscono sopraffazioni e violenze, in particolare negli ambienti familiari e domestici, hanno bisogno di essere sostenute e si devono riscattare spesso da situazioni di dipendenza economica" ha aggiunto.

"Oltre quello che abbiamo fatto quando eravamo al governo - ha ricordato Conte - altre nostre proposte spero saranno accettate anche da questa legislatura come quelle per l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole e per il sostegno psicologico fisso in tutte le scuole di ogni ordine e grado".





