Cantone, economia umbra fa gola a organizzazioni criminali

"Dimostra quanto il tessuto economico umbro possa far gola ad organizzazioni criminali" l'indagine dei carabinieri che ha portato a due arresti per un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore a Perugia, secondo il procuratore Raffaele Cantone. Che ha risposto così all'ANSA.

Per Cantone "dimostra però anche la grande attenzione che la Procura e le forze di polizia (in questo caso i carabinieri) mettono rispetto a tutti i fenomeni di rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA