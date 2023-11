Bandecchi, 'chi non ha mai tradito la fidanzata non è normale'

"Lei ha mai tradito la sua fidanzata? Deve cominciare a tradirla, se no non è un uomo normale. Prima o poi la ammazza": sono le parole di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa popolare, in un'intervista a Fanpage nella quale affronta anche il tema della violenza di genere.

Affermazioni definite "aberranti" dalla consigliera regionale della Lega, Manuela Puletti, presidente della Commissione chiamata a indagare sul fenomeno della violenza di genere.

"Contro le donne e direi anche contro gli uomini, dipinti come persone mosse da istinti primordiali, legittimati a tradire per evitare atti di violenza", ha aggiunto.



