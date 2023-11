Tajani per il congresso provinciale di FI a Perugia

Si presenta "in maniera unitaria" Forza Italia Umbria in vista dei due congressi provinciali che si svolgeranno a Perugia, sabato mattina, e a seguire nel pomeriggio a Terni. Registrando anche "la crescita di iscritti", con la regione che risulta "tra quelle più virtuose".

All'appuntamento di Perugia, che avvierà così in Italia la stagione congressuale del partito, parteciperà il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, essendo il primo provinciale che si svolge in Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Ad annunciarlo sono stati i vertici umbri del partito, i quali hanno evidenziato la sinergia e la convergenza tra le due province per la costituzione di rispettivi documenti politici simili negli aspetti generali.

"Sono orgoglioso di comunicare - ha affermato il portavoce di Forza Italia, l'on. Raffaele Nevi - che a livello nazionale l'Umbria è tra le regioni più virtuose e non solo come tesseramento. Mi piace segnalare infatti anche la qualità della classe dirigente sfociata in un accordo importante di congressi unitari con un documento coordinato tra Perugia e Terni che fissa obiettivi strategici". Per Nevi "c'è bisogno di una forza liberale, garantista ed europeista come Forza Italia per costruire una classe dirigente di qualità che possa essere protagonista in tutti i comuni della regione". "Una bella sfida per arrivare ai congressi comunali del prossimo ottobre" ha aggiunto. Ad esprimere apprezzamento per il lavoro svolto in Umbria è stato anche il coordinatore regionale e sindaco di Perugia, Andrea Romizi. “I congressi - ha detto - sono anche il momento nel quale Forza Italia presenterà alla regione i temi su cui lavoreremo per l’apporto da dare alla nostra coalizione e in generale al dibattito e alla discussione regionale. Noi vogliamo contribuire ad un centrodestra unito e forte con un ruolo del nostro partito come forza politica che garantisca capacità di stare insieme rilanciando i nostri progetti e programmi”. Anche secondo Fiammetta Modena, commissario provinciale Forza Italia Perugia e responsabile nazionale del Dipartimento disabilità e sociale, “il coordinamento tra i documenti congressuali predisposti dimostra l’unità che si è raggiunta”. “Siamo poi onorati – ha aggiunto Modena – di essere i primi ad inaugurare la stagione congressuale, con il primo congresso del post Berlusconi. Ci siamo rimboccati le maniche e ora andiamo avanti con determinazione”. Ha sottolineato l’importanza della presenza di Tajani anche l’europarlamentare FI-PPE Francesca Peppucci. “In un momento di rilancio e ristrutturazione del partito - ha aggiunto - è fondamentale avere una struttura solida a livello provinciale e regionale e in Umbria possiamo contare su una squadra forte”. Dopo una tornata di tesseramento che ha registrato una crescita di adesioni e che vede più di 1.100 sottoscrizioni al partito in tutta la regione, gli iscritti della provincia di Perugia si ritroveranno al Park Hotel di Ponte San Giovanni domani mattina a partire dalle ore 9.30. A presiedere i lavori sarà l’on. Paolo Barelli, presidente del gruppo parlamentare alla Camera. A Terni invece l’appuntamento, come ha ricordato il coordinatore provinciale uscente di Forza Italia Terni Sergio Bruschini, è a partire dalle ore 16 all’Hotel Valentino. A presiedere sarà l’on. Alessandro Battilocchio, membro della Camera dei deputati e membro della Commissione nazionale di Garanzia.

