Paola Fioroni (Lega), Monteluce un successo di questa Giunta

"La Giunta Tesei ha abrogato una legge non scritta della rossa politica regionale in vigore dal 2008 al 2019, ovvero ignorare il disastro del progetto Monteluce. L'assordante e decennale silenzio delle precedenti amministrazioni regionali di sinistra su di una vicenda di finanza creativa che è costata al sistema pubblico regionale e ai cittadini umbri una somma complessiva non lontana dai 50 milioni di euro costituisce certamente una macchia indelebile di chi ha precedentemente governato questa regione, ma è altrettanto preoccupante che l'attuale minoranza faccia passare del tutto sotto silenzio un avvenimento straordinario come il salvataggio della Nuova Monteluce che sta avvenendo sotto la regia di questa amministrazione": ad affermarlo Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa e responsabile del dipartimento Economia della Lega in Umbria.

"La recente comunicazione di Prelios in risposta alla richiesta inviata dalla presidente Tesei sulla situazione attuale e sulla prospettiva di piano di rilancio del comparto di Monteluce - dice Paola Fioroni, secondo quanto riferisce una nota della Regione -nella quale si conferma di aver ricevuto la manifestazione di interesse della Asl 1 all'acquisizione del lotto individuato per la nascita della nuova Casa della Salute e la manifestazione d'interesse da parte di Ater per l'acquisto delle unità al piano terra di uno dei due lotti dedicati allo studentato, testimonia la validità e l'efficacia della linea tracciata a Palazzo Donini nonché la coerenza con gli impegni che sono stati assunti dalla Giunta regionale e da questa maggioranza politica".

"Con il continuo e silenzioso lavoro della presidente Tesei sin dal primo giorno del proprio insediamento - sottolinea ancora Paola Fioroni - si è riusciti in primis ad evitare il fallimento del Fondo Monteluce", e ora, "con le volontà espresse da Asl e Ater, si consente a Prelios di avviare un progetto di rilancio per il completamento del cantiere".

"Sia chiaro che sul carro della vincitrice Tesei non possono ora salire tutti, occorreva farlo quando il salvataggio di Monteluce pareva impossibile".



