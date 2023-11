Nevi (FI), anche in Umbria troveremo una sintesi per la Regione

"A livello nazionale oggi non si parla dell'Umbria e la scelta poi spetta ai leader nazionali, ma nessuno ha espresso problemi rispetto alla ricandidatura a presidente della Regione Umbria di Donatella Tesei": lo ha detto l'on. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, commentando quelle che ha definito "solo indiscrezioni di stampa".

Nevi, a Perugia per partecipare alla conferenza stampa di presentazione dei Congressi provinciali di Forza Italia Umbria che si svolgeranno domani a Perugia e a Terni, ha poi aggiunto: "Si sta parlando ora di altre regioni che andranno al voto a febbraio e marzo. In Umbria ora è necessario continuare a governare bene la regione, poi si vedrà. Il centrodestra ha sempre trovato una sintesi perché siamo convinti che l'unità è il valore da cui partire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA