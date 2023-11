Le stelle di Baci Perugina per i bambini bisognosi

Baci Perugina sostiene la campagna "Sotto una buona stella. Accendiamo un futuro di emozioni" promossa dalla fondazione "L'Albero della vita), che consiste in una raccolta fondi mirata ad assicurare percorsi educativi e pari opportunità a tutti i bambini che vivono in povertà nel nostro paese.

"Il Natale è per eccellenza il periodo in cui, più di ogni altro, sogni, speranze, auguri, fanno capolino nel cuore delle persone. È così che Baci Perugina - come spiega l'azienda - quest'anno ha deciso di fare un augurio speciale a chi ne ha più bisogno con la volontà di regalare, a chi non lo immagina ancora, un futuro pieno di emozioni. Le iconiche stelle di Baci Perugina questo Natale vogliono accendersi per tutti quei bambini che hanno bisogno di una 'buona stella' che li accompagni".

La lotta contro la povertà educativa è urgente, considerando che secondo i dati Istat, circa 1 milione e 269 mila minori* vivono in condizioni di povertà assoluta in Italia, con gravi conseguenze sulla loro sopravvivenza materiale (quando, ad esempio, viene negato l'accesso al cibo e alle cure mediche), autostima e consapevolezza.

"Vogliamo dare un messaggio di speranza e impegno per un Natale speciale, soprattutto per i bambini che sono il cuore pulsante del nostro futuro", ha affermato Florence Audoyer - Managing Director Confectionery di Nestlé. "In questo periodo magico dell'anno, Baci Perugina - ha aggiunto - ha deciso di andare oltre il semplice scambio di auguri, di regali e creare un impatto significativo nella vita dei più piccoli, offrendo il meglio per il loro percorso futuro".

"Siamo molto felici che un brand così prestigioso abbia deciso di sposare una causa tanto importante come quella dell'emergenza educativa", ha commentato Isabella Catapano, direttrice generale della fondazione L'Albero della vita.

Attraverso la raccolta fondi, i bambini coinvolti nel progetto potranno partecipare a percorsi di potenziamento didattico, alfabetizzazione digitale, educazione Stem e corsi di lingua, coltivando le loro capacità e apprendendo conoscenze fondamentali.

Per partecipare e sostenere la causa è possibile visitare la pagina dedicata e donare a sostegno della campagna.



