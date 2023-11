Grazie al Rotary Trasimeno nuove luci in abbazia San Pietro

Consegnato il nuovo impianto di illuminazione della Basilica di San Pietro in Perugia potenziato grazie a una donazione del Rotary club Perugia Trasimeno alla Fondazione per l'istruzione Agraria che ha permesso di impiegare le più recenti innovazioni di illuminotecnica in grado di valorizzare gli affreschi e le opere d'arte presenti nella chiesa.

Il presidente del club Aurelio Forcignanò ha sottolineato che i soci "hanno fortemente voluto dare un segnale concreto di sostegno per la conservazione del complesso monumentale di San Pietro, vanto non solo per Perugia ma per l'intero Paese". "Un segnale concreto di vicinanza alla città - ha aggiunto - attraverso il quale hanno voluto testimoniare l'importanza della collaborazione tra associazioni e istituzioni in favore del 'bene comune' che è rappresentato anche dalla salvaguardia e dalla valorizzazione del patrimonio storico-artistico che abbiamo ereditato dal passato.

Antonio Bartolini, vice presidente della fondazione Agraria, ha voluto ringraziare il Rotary Perugia Trasimeno per aver colto "una necessità da tempo avvertita per poter rendere maggiormente fruibili i tesori artistici presenti nell'Abbazia che è la sola comunità che può vantare una storia che abbraccia i tre millenni della storia cristiana".

Presente alla cerimonia in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore Margherita Scoccia ha voluto sottolineare come il complesso di San Pietro rappresenti uno dei simboli più significativi della Città che ospita un vastissimo patrimonio artistico che ne fa la più ricca ed importante raccolta di opere a Perugia dopo la galleria nazionale dell'Umbria.

Subito dopo la consegna del "service" si è svolto un concerto di musica sacra che, con la cantante Maria Ielli accompagnata all'organo da Maria Giulia Burini. C'è stata poi una visita alla mostra "Il Perugino a San Pietro" organizzata dalla fondazione per l'Istruzione agraria.



