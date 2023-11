Fratoianni propone una manifestazione delle opposizioni

"Avanzo qui una prima proposta" a tutte le altre forze di opposizioni: "bene incrociarsi ciascuno alle manifestazioni degli altri, bene praticare convergenze.

Meglio provare a fare un passo in più: troviamoci, quando volete e dove preferite, organizziamo tutti insieme una grande manifestazione per il salario minimo, contro l'autonomia differenziata e il premierato. E poi un'iniziativa di mobilitazione nel Paese su cui cercare e costruire alleanze nella società". Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, al congresso del partito, in corso a Perugia.





