Card. Grech, una Chiesa sinodale è una Chiesa ministeriale

"Una Chiesa sinodale è una Chiesa ministeriale dove il santo popolo di Dio, rispettando i carismi e le vocazioni, cammina insieme, sotto la guida del vescovo che non può annunciare il Vangelo da solo. Tutti i battezzati, in forza del Battesimo partecipano al sacerdozio comune di Cristo e allora tutti sono anche in grado di svolgere un ministero": così il cardinale Mario Grech, segretario generale della segreteria del Sinodo dei vescovi, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023-'24 dell'Istituto teologico e dell'Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi, presso il Pontificio seminario regionale umbro "Pio XI".

Il porporato era stato invitato a tenere la prolusione dedicata al tema "Sinodalità e ministeri ecclesiali". "Una Chiesa ministeriale - ha commentato - sarà in grado di evangelizzare meglio il mondo di oggi e il Sinodo sta lavorando sul tema di una Chiesa sinodale di comunione e partecipazione.

La partecipazione vuol dire anche la ministerialità per l'evangelizzazione e la missione".

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi studenti e docenti delle due Istituzioni accademiche e ad introdurre la prolusione del cardinale sono stati il preside dell'Ita, padre Giulio Michelini (Ofm), la direttrice dell'Issra, suor Roberta Vinerba, e l'arcivescovo Renato Boccardo, presidente della Ceu e moderatore dei due Istituti: "Tutto quello che abbiamo ascoltato - ha osservato - ci interpella. E' la comunità cristiana, infatti, che deve suscitare e generare i ministeri. Non è qualcuno che si autocandida a riceverli, oppure il ministero viene dato come premio alla fedeltà per il servizio, ma è la stessa comunità cristiana che sa riconoscere dei carismi e li fa diventare ministeri". Come è consuetudine la giornata è iniziata con la celebrazione eucaristica nella chiesa interna al Seminario, presieduta dall'arcivescovo Boccardo, che, nell'omelia, ha ricordato quanto siano "più che mai necessari l'esempio e l'azione concreta in un tempo in cui tutto sembra fatto apposta per contaminare i cuori, rendere facile la profanazione, mettere in ridicolo ogni forma di impegno, di ascetica, di vera moralità, in questo tempo così molle, così indulgente con se stesso".



