Agabiti, turismo in Umbria cresce del 25-26 per cento (2)

"Il turismo in Umbria sta crescendo del 25%-26% e alla fine dell'anno potremmo attestarci a sette milioni di presenze. Ma i nostri obiettivi sono ben più ambiziosi": lo ha annunciato l'assessore regionale Paola Agabiti intervenendo a un incontro promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria e dalla Regione sulle "Nuove strategie di promozione partire dal marchio ombrello Umbria cuore verde d'Italia".

L'iniziativa che si è tenuta al centro congressi dell'ente camerale è servita per promuovere tra gli operatori e le pubbliche amministrazioni il nuovo brand system regionale e per tracciare le nuove strategie di promozione dell'Umbria a partire appunto dal Marchio ombrello "Umbria cuore verde d'Italia". E' stato poi presentato il nuovo spot nella campagna promozionale autunno e inverno, all'insegna dello slogan "Umbria, una regione per mille ragioni".

Cuore dell'evento - riferisce la Camera di commercio - il nuovo brand system regionale che, come ha affermato Agabiti, "è un marchio collettivo, un segno distintivo e uno strumento di comunicazione e promozione che facilita lo sviluppo di un'offerta integrata tra istituzioni, enti, imprese, prodotti, servizi e attività produttive del territorio". L'utilizzo del marchio, ha continuato l'assessore, "è volto ad incrementare la notorierà del territorio, delle sue imprese, dei suoi prodotti, dei suoi servizi e ad aumentare il valore percepito da parte degli utenti cui la comunicazione è rivolta".

Il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, ha ribadito l'importanza del nuovo brand system regionale, evidenziando il quadro di forte collaborazione con la Regione e ha sottolineato come l'Ente camerale si senta in prima fila. Mencaroni ha poi detto che "va dato atto all'assessore Agabiti e a tutta la giunta regionale di aver fatto diventare il turismo, da cenerentola degli interventi regionali, a uno dei pilastri della crescita della Regione".



