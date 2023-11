Sindacati convocati da Ast-Arvedi per il piano industriale

I sindacati metalmeccanici di Arvedi-Ast sono stati convocati per il prossimo 12 dicembre dai vertici di viale Brin, per avviare il confronto sul piano industriale dell'azienda. Un passaggio importante in vista della firma sull'accordo di programma, attesa ad inizio 2024.

Sollecitato sul punto dall'ANSA, il segretario nazionale della Fiom Cgil Michele De Palma, intervenuto a Terni all'iniziativa 'Industria, energia, ambiente - Prospettive di sviluppo industriale sostenibile nell'area ternano-narnese' organizzata dalla Cgil locale e coordinata da Sergio Cardinali della Cgil nazionale, afferma che "l'appuntamento del 12 dicembre sul piano industriale è fondamentale". "Perché - aggiunge - bisogna che ora si traduca in elementi concreti per avere garanzie sia sul piano stesso che sulle ricadute occupazionali. Credo ci sia una discussione generale che riguarda la siderurgia di questo Paese e i costi che stanno impattando sulla siderurgia dal punto di vista energetico.

Questo - prosegue De Palma - dovrebbe essere oggetto di un confronto fra le parti sindacali, il Governo e il sistema delle imprese. Penso che l'obiettivo principale da raggiungere sia quello della transizione delle produzioni da un punto di vista energetico e ambientale, che garantisca la produzione di acciaio ma anche l'obiettivo 'zero emissioni' che è il valore aggiunto che ha scelto l'Europa per il nostro futuro industriale".





