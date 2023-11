Prisco, impegno delle istituzioni contro violenza di genere

"L'approvazione all'unanimità del ddl sulla violenza domestica e di genere è la dimostrazione dell'impegno significativo da parte delle istituzioni per combattere una vera e propria piaga sociale che fa registrare numeri da emergenza che colpisce in modo doloroso e spesso mortale le donne": a sottolinearlo è il sottosegretario al ministero dell'Interno con delega al Commissario per le vittime di reati mafiosi e intenzionali violenti, Emanuele Prisco. In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne "e in questi in cui tutti siamo chiamati ad una riflessione più profonda sul fenomeno, dopo la tragica uccisione di Giulia Cecchettin, viene approvata una norma che potenzia le misure preventive e rende più efficaci ed inasprisce le pene per coloro che si macchiano di reati collegati alla violenza domestica, ma anche importanti misure preventive" aggiunge.

"Non risolve il problema, che è soprattutto culturale, ma è un passo avanti: confidiamo di salvare il maggior numero di donne dalla cieca violenza di partner, ex partner e familiari" conclude Prisco.



