Nasce l'Accademia pratica d'innovazione per le imprese

Nasce in Umbria l'Accademia pratica d'innovazione che, rivolgendosi a startup e pmi innovative, permetterà alle imprese del territorio di apprendere e mettere in pratica le strategie più avanzate per implementare processi di innovazione. Promossa dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, con la collaborazione di Sviluppumbria, è stata presentata a palazzo Donini insieme ad una challenge sull'imprenditorialità, "GeneraZione di futuro", dedicata alle scuole di secondo grado del territorio.

Si tratta, come ha spiegato Fioroni, "di un calendario formativo di alto livello". "Grazie a metodologie innovative - ha aggiunto - accresceremo la capacità delle imprese di produrre e generare innovazione, per creare così una nuova cultura di imprenditorialità".

Per l'assessore, quindi, "una sfida da lanciare al territorio, ai creatori, agli ideatori, a piccole aziende innovative e startup perché devono essere accompagnati con una cassetta degli attrezzi".

Una nuova realtà non solo a livello regionale ma anche nazionale perché, come ha sottolineato Fioroni, "non siamo a conoscenza di una esperienza simile messa in campo da altre regioni".

L'Accademia rientra così - è stato spiegato - tra le attività realizzate dalla Regione per rafforzare la cultura imprenditoriale e facilitare le azioni delle imprese. "Per anni - ha dichiarato Fioroni - non abbiamo coltivato l'innovazione, pensando che bastasse finanziare i progetti di ricerca di qualche impresa per essere innovativi. Ora il paradigma è cambiato".



