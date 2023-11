La sede Rai Umbria accoglie studenti per progetto Porte aperte

Con il nuovo anno scolastico riparte il progetto della Rai Porte aperte. Nato nel 2017 è rivolto agli studenti di tutte le età e di ogni grado di studio "per far conoscere le tante professionalità che costituiscono il vasto universo della radio e della tv".

Le sedi regionali e i centri di produzione Rai accoglieranno gli studenti. Quella per l'Umbria - è detto in una sua nota - lunedì 27 novembre alle 10 ospiterà gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Mattioli di Siena. Gli insegnanti potranno fare richiesta di visita per la propria classe scegliendo il grado di studio degli studenti e il luogo presso cui fare la visita. Sarà necessario compilare un form online sul portale ufficiale del progetto rai.it/porteaperte.

La visita prevede una durata che varia da tre a quattro ore circa, studenti e insegnanti vengono accolti da un tutor Rai che illustrerà il percorso e presenterà le guide professionali Rai, gli "angeli custodi" che accompagnano i ragazzi alla scoperta dei ruoli, delle attività e dei mestieri di chi lavora ogni giorno ai programmi radio e tv del servizio pubblico.

I ragazzi potranno provare in prima persona le attività di ciascuna guida toccando letteralmente con mano telecamere e mixer, simulando un programma radiofonico o televisivo.

"Operatore, regista, montatore, fonico, giornalista, chissà che uno degli studenti non possa in futuro scegliere una di queste professioni proprio dopo questa esperienza" conclude la nota.





