Discriminazione delle donne sul lavoro, 'barriere invisibili'

"Discriminazione delle donne sui posti di lavoro: la barriera visibile è di fatto abbattuta ma resistono quelle non visibili. Una rivoluzione culturale in corso, ma c'è ancora molto da fare": è il messaggio che arriva dall'incontro "La discriminazione di genere nei luoghi di lavoro - prevenire, riconoscere, contrastare", che si è svolto a Perugia nel Centro congressi della Camera di commercio dell'Umbria, organizzato dall'ente camerale insieme al Comitato unico di garanzia e al Comitato per l'imprenditoria femminile in occasione della "Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

Occorre sostenere il percorso di trasformazione culturale e organizzativa - è stato detto - attraverso politiche sempre più mirate, azioni convergenti e sviluppo di strumenti di supporto per il contrasto al pregiudizio negativo. Un lavoro a vari livelli: con l'implementazione della normativa, stringendo sul suo rispetto e con un'incessante attività d'informazione, formazione e conoscenza.

"La discriminazione nei confronti delle donne - ha affermato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - continua a costituire una barriera invisibile, ma ben presente, negli ambienti di lavoro. Il gap gender non solo è una chiara ingiustizia, ma rende meno competitive le imprese, come dimostrano tutti gli studi che pongono una correlazione diretta tra le pari opportunità e tassi di maggiore di crescita aziendale. Peraltro, le aziende dove il gender gap è annullato sono molto più resilienti rispetto alle altre".

Numerose le relazioni tecniche. Tra gli altri, Fausto Lamparelli, questore di Perugia, ha affermato che "vergogna e speranza di uscirne sono i due principali motivi che portano le donne a non denunciare abusi e violenze subite", ribadendo che "i centri di ascolto sono fondamentali". Pietro Bussotti, consigliere del consiglio nazionale Ordine degli psicologi, ha ribasito che "esiste anche la discriminazione indiretta, strutturale, che non sembra neanche tale".

Michele Michelini, direttore regionale per lo Sviluppo economico, ha ricordato che "la Regione Umbria ha previsto importanti risorse per la parità di genere".



