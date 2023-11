Cicchella proposto come procuratore Repubblica a Spoleto

Claudio Cicchella è stato proposto quale procuratore della Repubblica di Spoleto dalla commissione incarichi direttivi del Csm. La decisione è stata presa all'unanimità dall'organismo.

La nomina del nuovo procuratore dovrà comunque essere ratificata dal plenum dell'organo di autogoverno della magistratura.

Cicchella è attualmente sostituto procuratore generale a Perugia. Nel capoluogo umbro è stato a lungo alla procura della Repubblica. Sempre come sostituto. Ha inoltre guidato per un periodo quella di Terni come facente funzioni.



