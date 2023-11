Assegnala la borsa studio per ricordare Luca Briziarelli

Si rinnova l'appuntamento con la borsa di studio "Luca Briziarelli", istituita da Patrizia Calabria Briziarelli e Fiamma Briziarelli in memoria del figlio e fratello Luca, scomparso nel 1993 all'età di 17 anni. L'iniziativa, che ogni anno premia il figlio o fratello-sorella di un dipendente dell'azienda Fbm-Fornaci Briziarelli di Marsciano, leader in Italia nel settore dei laterizi, intende ricordare il giovane offrendo un sostegno concreto agli studenti meritevoli.

"Siamo felici ed orgogliose - affermano Patrizia e Fiamma Briziarelli in un comunicato diffuso da Confindustria - di poter continuare a condividere i traguardi raggiunti dalle studentesse e dagli studenti con il loro impegno e talento. Siamo convinte che premiare le competenze, le capacità e la determinazione dei giovani sia non solo un attestato di stima nei loro confronti, ma anche un incoraggiamento a perseguire la strada del miglioramento continuo. Ricordare Luca attraverso la valorizzazione del merito ci permette di affrontare anche la fatica emotiva e le difficoltà".

Per l'edizione 2023 il riconoscimento è stato attribuito a Lavinia Amato, che ha frequentato il quarto anno del liceo scientifico del Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi. "Sono davvero grata - sottolinea - per questa importante occasione ricevuta. Utilizzerò il premio per cercare di cogliere tutte quelle opportunità che possano arricchire il mio percorso di studi all'università".

La Borsa di studio è stata consegnata alla studentessa nella sede dell'azienda a Marsciano.



