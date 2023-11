Al via 'Orvieto in Philosophia' 2023

Si svolgerà a Orvieto, il 28, 29 e 30 novembre, l'iniziativa "Orvieto in Philosophia - Decade Kantiana e Orvieto a Due Voci", "una manifestazione - spiega il Centro Studi Città di Orvieto che la promuove, con Unitre Orvieto - che vuole essere un percorso indirizzato verso un'utopia essenziale per la società contemporanea, ad oggi indirizzata ad un allontanamento progressivo da riflessioni di ampio raggio, capacità di analisi e ragionamenti documentati".

Il festival vuole offrire, ai giovani e non solo, spunti di riflessione e di orientamento sulle pratiche di pensiero critico al fine di potenziare le competenze logiche ed argomentative fondamentali per la formazione personale.

L'iniziativa gode dei patrocini dell'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, della Società filosofica italiana, dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, dell'Unitre nazionale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e del Comune di Orvieto.

Il coordinamento è a cura di Franco R. Barbabella, dottore in filosofia e pedagogia, docente e dirigente scolastico Miur sino al 2012, mentre l'attività di consulenza scientifica è diretta dal professor Massimo Donà.

Gli studenti, assistiti dai loro docenti, saranno i veri protagonisti di queste giornate. La "Lectio magistralis" di quest'anno sarà tenuta dalla professoressa Lucrezia Ercoli su "Guerra e pace nel pensiero di Immanuel Kant".

Martedì 28, alle ore 21.30, al Teatro del Carmine, si svolgerà un concerto ideato ed organizzato dal Maestro Riccardo Cambri, docente di Pianoforte principale alla scuola comunale di musica "Luigi Mancinelli" di Orvieto e presidente di Unitre Orvieto. Il concerto, dal titolo "Al tempo di Kant", sarà centrato sulle musiche di Karl Philipp Stamitz e Franz Anton Hoffmeister.



