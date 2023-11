A Torgiano la mostra 'Duilio Cambellotti. Infiniti mondi'

E' in programma sabato 25 novembre alle ore 17.30, al Museo del vino di Torgiano, l'inaugurazione della mostra "Duilio Cambellotti. Infiniti mondi" a cura di Maria Grazia Marchetti Lungarotti e Francesco Tetro.

L'esposizione, che si potrà visitare fino al primo marzo 2024, è organizzata dalla Fondazione Lungarotti in collaborazione con l'Archivio del 20/o secolo di Latina, l'Archivio dell'Opera Duilio Cambellotti e la Galleria Russo di Roma, con il sostegno della direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della Cultura.

In un comune percorso di ricerca dei due archivi privati di Duilio Cambellotti, a Latina, e della Fondazione Lungarotti, a Torgiano, il Museo del vino apre le sue porte all'esposizione che si snoda attraverso 61 opere, tra scultura, arte grafica e medaglistica, realizzate dall'artista romano tra il 1898-99 e la fine degli anni Cinquanta.

Le opere sono integrate da un gruppo di stoffe tessili del 19/o-20/o secolo da lui stesso collezionate.

I temi prediletti esposti a Torgiano, selezionati dai curatori della mostra e che l'artista affronta nel corso della sua ampia attività, tra la fine dell'Ottocento e i primi 50 anni del Novecento, spaziano dalle arti decorative ceramiche e bronzee alla grafica degli ex libris, dalla pubblicità commerciale a quella teatrale, dall'interesse per il dinamismo, dai bozzetti per il manifesto della Balilla dell'Impero alla medaglistica, dai progetti di fontane - posto d'onore occupano in questo senso la Fontana dei boccali (maiolica) e la Fonte della palude (bozzetto in bronzo) delle collezioni Lungarotti - al tema arboreo che riproduce anche in pittura. Ed ancora, fra gli altri, la propaganda degli interventi di bonifica delle pianure costiere italiane, il tema del viaggio verso l'ignoto, la decorazione degli edifici sacri fino al premio "Spiga Cambellotti" per l'arte cartellonistica cinematografica che da lui desume il nome.

La mostra inaugura la seconda edizione della manifestazione culturale "Torgiano Winter" che propone incontri con artisti, musicisti, giornalisti, divulgatori scientifici e critici d'arte.



