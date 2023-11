Usl 1, apre il polo di riabilitazione adulti ad Umbertide

Ad Umbertide è nato un nuovo polo di riabilitazione territoriale del distretto Alto Tevere dell'Usl Umbria 1, con l'obiettivo di dare una risposta di prossimità ai bisogni riabilitativi dei cittadini.

La palestra, situata presso il Centro di Salute di via Largo Cimabue 2, è stata inaugurata mercoledì 22 novembre. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini affetti da malattie di recente insorgenza o croniche che provocano una disabilità migliorabile attraverso l'intervento riabilitativo. Gli orari di apertura del polo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00; il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.

"L'apertura di questa palestra per noi operatori sanitari e per tutta la comunità umbertidese, rappresenta una pietra miliare. Siamo molto soddisfatti dell'obiettivo raggiunto che sicuramente è un punto di arrivo ma, soprattutto, rappresenta un nuovo punto di partenza. E' un'opportunità per impegnarci a dare risposte sempre più appropriate e nei tempi congrui, ai vecchi e nuovi bisogni di salute dei cittadini", spiega la fisiatra Luigina Gentile, responsabile del servizio di Riabilitazione adulti dei distretti Alto Chiascio e Alto Tevere, che, insieme al collega Maurizio Rossi, è il medico di riferimento della struttura.



