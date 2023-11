Tajani sabato a Perugia al congresso provinciale di FI

Anche il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, è atteso al Congresso provinciale di Forza Italia di sabato 25 novembre a Perugia. Lo annuncia una nota di FI Umbria.

"Dopo una tornata di tesseramento che ha registrato una crescita importante di adesioni e che vede più di 1.100 sottoscrizioni al partito in tutta la regione e oltre 100.000 a livello nazionale", gli iscritti della provincia di Perugia si ritroveranno al Park Hotel di Ponte San Giovanni (via Volta, 1) sabato mattina a partire dalle ore 9.30.

L'appuntamento congressuale del capoluogo umbro sarà il primo d'Italia dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi e per gli azzurri di Perugia sarà anche la prima volta senza la ex coordinatrice Laura Buco, prematuramente scomparsa da qualche mese, figura centrale per la crescita, il radicamento e l'affermazione del partito nel territorio.

A presiedere i lavori sarà Paolo Barelli, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei deputati.

A Terni, l'appuntamento è a partire dalle ore 16.00 all''Hotel Valentino (via Plinio il giovane, 5). A presiedere i lavori sarà il Alessandro Battilocchio, membro della Camera dei deputati e della Commissione nazionale di garanzia.



