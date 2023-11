Minaccia l'ex compagno e gli danneggia l'auto, arrestata

Avrebbe minacciato l'ex compagno e gli avrebbe danneggiato l'auto, una donna di 62 anni che è stata arrestata dai carabinieri.

I militari della sezione radiomobile di Foligno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Spello presso l'abitazione dell'uomo che aveva chiesto aiuto al numero di emergenza 112, riferendo di essere stato aggredito dalla ex compagna. Giunti sul posto hanno trovato la donna nella propria auto e l'hanno fermata per un controllo.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti all'interno dell'abitacolo un batticarne, un paio di forbici e un coltello da cucina con la lama di 26 centimetri, tutti posti sotto sequestro.

Successivamente, nel corso degli accertamenti - riferiscono i carabinieri - è emerso che la donna si era recata a casa dell'ex compagno e durante una discussione avrebbe danneggiato il lunotto e i fari posteriori della sua auto e gettato alcune piante d'arredo lungo la strada. Avrebbe inoltre preso a calci il portone d'ingresso dell'abitazione e minacciato di morte l'uomo con il coltello da cucina. Accertata la dinamica dei fatti ed essendo emersi nei mesi precedenti altri episodi di ingiurie, minacce e molestie, la donna è stata arrestata per atti persecutori, minaccia, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Durante l'udienza di convalida, è stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA