L'Ensemble Barocco Frentano in concerto a Perugia

Si esibirà il prossimo sabato 25 novembre, alle ore 18.30, all'Auditorium Santa Cecilia di Perugia, l'Ensemble Barocco Frentano che eseguirà brani di musica sacra di Handel, Telemann, Torelli, Marcello, Vivaldi, Pergolesi, Charpentier.

L'Ensemble Barocco Frentano è una realtà musicale nata il 27 aprile del 2022 a Lanciano (Chieti) grazie al Maestro Giuseppe Rullo che ha risposto a una richiesta di inclusione e di solidarietà nei confronti di due musicisti ucraini, arrivati nella città abruzzese proprio nel periodo della guerra con la Russia.

"Tutto è iniziato - racconta il Maestro Rullo - dalla richiesta di realizzare un grande concerto per la pace e così abbiamo creato l'ensemble insieme ai due musicisti ucraini.

Avevamo stabilito la data del concerto e fatto le prove, quando i due musicisti sono dovuti tornare in Ucraina. A quel punto, non abbiamo voluto interrompere il progetto e abbiamo voluto onorare il lavoro fatto con loro. Il concerto è stato accolto con grande entusiasmo e da allora abbiamo iniziato una vera e propria tournée. E' l'energia della musica che riesce a creare percorsi inaspettati, ma ricchi di soddisfazione e forieri di messaggi di pace, unità, inclusione e non violenza, un progetto nato per l'Ucraina, ma che vale per tutto il mondo e che riesce a valorizzare anche luoghi meno noti, ma ricchi di fascino".

A dirigere l'Ensemble è lo stesso Giuseppe Rullo, pianista, compositore e direttore d'orchestra lancianese.

L'associazione culturale "Barocco Frentano-Armonia degli Affetti" collabora con l'organizzazione onlus "Sos villaggi bambini Italia" (con sede a Milano e collegata con 138 paesi del mondo) per donazioni e raccolte fondi per le adozioni a distanza e la sostenibilità verso bambini/ragazzi disagiati.

I biglietti sono in vendita su eventbrite.it o il 25 novembre presso la biglietteria dalle ore 17.30



