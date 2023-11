Da Schlein a Conte al congresso Si a Perugia

Elly Schlein, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Riccardo Magi, Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri, e Walter Baier, presidente del partito della Sinistra Europea, sono alcuni degli ospiti attesi il prossimo fine settimana, dal 24 al 26 novembre, a Perugia, al centro congressi dell'Hotel Giò al terzo congresso nazionale di Sinistra Italiana "La vita che verrà".

I lavori avranno inizio nel pomeriggio di venerdì 24 novembre continueranno per tutta la giornata di sabato 25 e si concluderanno nella tarda mattinata di domenica 26 novembre.

"Sono molto felice - afferma in una sua nota Elisabetta Piccolotti, deputata umbra di Alleanza Verdi e Sinistra - che sia stata scelta la nostra regione, tanto più che qui c'è bisogno di un cambiamento forte, a partire da sinistra. Penso alle elezioni comunali che riguarderanno Perugia e altre città importanti e alle elezioni Regionali. E penso ai cittadini e alle cittadine che hanno sofferto una destra che non è in grado di governare, in Umbria come a Roma".

"Con Alleanza Verdi e Sinistra - conclude Piccolotti - possiamo scegliere un programma vicino alle persone comuni su sanità, lavoro, istruzione e politiche ambientali. Chiunque abbia voglia di prendere una boccata d'aria fresca e di buona politica passi a trovarci in questa tre giorni".

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma aggiornato e dettagliato del congresso. I due documenti congressuali ed altri materiali sono disponibili sul sito web https://tinyurl.com/3u9f5fww



Riproduzione riservata © Copyright ANSA