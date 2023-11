Comunità Incontro, dal Mit 865 mila euro

La Comunità Incontro Onlus ha depositato i progetti per l'ampliamento della sede di Molino Silla ad Amelia. Sono relativi a nove nuovi moduli abitativi che ospiteranno minori e giovani adulti tossicodipendenti per la loro riabilitazione.

Le risorse, che ammontano a 865 mila euro, provengono dalla rimodulazione di contributi previsti dal Testo unico sulle droghe (Dpr 309/1990) per il Comitato per l'edilizia residenziale, non più esistente, ora gestiti dalla direzione generale dell'Edilizia statale e delle politiche abitative del Mit.

Lo rende noto il Mit, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto riferisce una nota della stessa comunità.



